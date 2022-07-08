Наличие агентов СБУ среди вернувшихся на освобожденные территории допустили в ЛНР

Среди вернувшихся на территорию Луганской Народной Республики могут оказаться завербованные Службой безопасности Украины (СБУ). Не исключено, что вместе с тысячами обычных людей прибудут скрытые террористы.

О такой возможности предупредил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Его слова привели «Известия».

«Еще тысячи людей вернутся домой с Украины в эти [освобожденные] города, среди них могут быть и завербованные, и пособники ВСУ и СБУ», — подчеркнул он.

Террористы, добавил Киселев, скорее всего, будут вооружены и привезут с собой взрывчатку для проведения терактов. При отходе из Лисичанска украинские войска могли оставить «агентурную сеть».

«Нам досталась сложная территория, и эту территорию нам нужно и дальше проверять», — заметил помощник главы МВД республики, подразумевая фильтрационные мероприятия.

Киселев уже упоминал о вероятности наличия агентурной сети, в которую могли завербовать детей. По его словам, несовершеннолетними легко манипулировать и заставить бесплатно выполнять поставленные задачи.