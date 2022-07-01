«Наконец-то дома». Освобожденный из украинского плена россиянин поблагодарил за спасение

Россия и Украина 29 июня провели обмен пленными по схеме «144 на 144». По словам одного из освобожденных россиян, мероприятие было организованно и и просчитано очень грамотно.

«Я очень благодарен всем людям, которые принимали в этом участие. Я находился в плену с марта месяца и слышал, что многих уже обменяли. Ждал, когда моя очередь придет. Наконец-то, дождался. Наконец-то, дома. Осталось только шаги маленькие сделать, встретиться с родными и все», — процитировали его слова в Минобороны.

Военнослужащий рассказал, что этот обмен стал самым большим из всех, о которых он слышал. Он подчеркнул, что организация процесса была успешной, «все проработали».

«И главное, что наше начальство все правильно сделало. Все сопоставило, все риски просчитали. Ну, грамотно все было сделано. Мы там долго не стояли, сразу по машинам — и уехали», — рассказал военнослужащий Виктор.

Как ранее заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, обмен состоялся по прямому указанию президента России Владимира Путина. Почти все освобожденные россияне — раненые и тяжелораненые бойцы. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.