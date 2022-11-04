Наконец на родной земле. Вернувшихся из украинского плена солдат показали на видео | 360°

Спецоперация 04 ноября 2022, 09:59 Наконец на родной земле. Вернувшихся из украинского плена солдат показали на видео Минобороны поделилось эмоциями солдат, возвратившихся домой из плена

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Домой вернулись 107 российских военнослужащих в результате очередного обмена военнопленными с Украиной. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Возвратившиеся домой бойцы поделились своими эмоциями.

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«Очень рад, наконец-то на своей земле. Меня ждут мои родные и близкие: брат, три сестры. Наташа, не волнуйся, все хорошо, я уже дома», — рассказал военнослужащий Игорь.

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Другой солдат, Анатолий, похвастался прекрасным моральным и физическим самочувствием, сказал, что его дома ждут мама, брат, жена, дети, и что он очень счастлив.

«Эмоции переполняют, что наконец-то попал на Родину. Дома ждут дочки. Все будет хорошо, огромное спасибо, что помогли нам вернуться домой», — заявил Тарас.

Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео возвращения российских военнослужащих. В Минобороны подчеркнули, что в плену военным «грозила смертельная опасность». Обмен военнопленными с Украиной по формуле «107 на 107» анонсировал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.