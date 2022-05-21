Найти и обезвредить. Минобороны показало работу саперов на освобожденных территориях ЛНР

Минобороны России опубликовало видео гуманитарного разминирования в Луганской Народной Республике. Российские саперные подразделения ищут и обезвреживают взрывоопасные предметы.

По данным оборонного ведомства, особое внимание саперы уделяют дорогам, землям сельхозназначения и территориям, прилегающим к важным объектам жизнеобеспечения. Подразделения находят противотанковые и противопехотные мины, а также фугасы, установленные на неизвлекаемость. Часто заминированные участки защищены большим количеством ловушек и растяжек.

Обнаруженные взрывные устройства уничтожают на месте, примененяя накладные заряды. Для уничтожения мин нажимного действия широко применяют робототехнические комплексы разминирования «Уран-6».

«В составе каждого комплекса — четырехосный автомобиль „КамАЗ“, оборудованный специальной платформой, что значительно сокращает время транспортировки и подготовки комплекса к работе», — отметили в Минобороны.