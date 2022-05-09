Найди танк. Бойцы ДНР показали, как маскируют боевые машины

Донецкие ополченцы показали свой танк на одной из позиций в ДНР. С первого взгляда его и заметить — боевая машина замаскирована. Танк корреспонденту «360» показал боец стрелкового батальона «Русь».

Танк, показанный на кадрах, с трудом можно разглядеть даже на близком расстоянии. Как можно заметить на видео, он замаскирован кленовыми ветками.

«Вот так вот. Найди танк», — удивился корреспондент.

Танк находится на боевой позиции. До врага — буквально 500 метров.

Бойцам ДНР в День Победы доставили на фронт письма от детей из Подмосковья, которые пришли вместе с гуманитарной помощью, собранной в рамках акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ополченец, забравшись на танк, зачитал одно из таких посланий. Парень старался, даже исправлял ошибки.

«Только благодаря таким смелым, отважным и мужественным людям, как ты, мы сможем жить в любой стране под мирным небом. Желаю тебе поскорее вернуться домой к своим родным и близким. Больше тебе спасибо и низкий поклон за твой подвиг, за свободу, за Родину, за мир», — написал солдату мальчик.

Боец признался, что получать такие письма очень приятно. Они поднимают боевой дух.

Каждый житель Подмосковья может присоединиться к акции «Доброе дело». Узнать о том, какая помощь необходима и где находятся ближайшие пункты сбора, можно на сайте volontermo.ru.