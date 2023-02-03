Спецоперация 03 февраля 2023, 08:27 Находившихся в наркотическом опьянении бойцов ВСУ взяли в плен в опорном пункте в ЛНР Кимаковский: обученных иностранными инструкторами бойцов ВСУ взяли в плен близ Кременной РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные захватили опорный пункт противника в районе Кременной (ЛНР), взяв в плен украинских военных. Бойцы ВСУ находились в наркотическом опьянении, рассказал РИА «Новости» советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Успешное контрнаступление провели российские военнослужащие 237-го гвардейского десантно-штурмового полка. По данным Кимаковского, пленные проходили обучение во Львове у инструкторов из Грузии и Франции.

Реклама

Советник Пушилин обратил внимание, что в ходе контрнаступления удалось уничтожить около 50 бойцов ВСУ и несколько бронемашин западного производства

Реклама

«Противник отступает, бросая своих пленных и убитых», — подчеркнул он.

Ранее Кимаковский сообщил об успехах российских сил в районе Артемовска в ДНР. По его данным, артиллеристы ВС РФ взяли под контроль все подходы к городу. Он отметил, что уже совсем скоро Артемовск будет окружен.