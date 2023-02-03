03 февраля 2023, 08:27
Находившихся в наркотическом опьянении бойцов ВСУ взяли в плен в опорном пункте в ЛНР
Кимаковский: обученных иностранными инструкторами бойцов ВСУ взяли в плен близ Кременной
Российские военные захватили опорный пункт противника в районе Кременной (ЛНР), взяв в плен украинских военных. Бойцы ВСУ находились в наркотическом опьянении, рассказал РИА «Новости» советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Успешное контрнаступление провели российские военнослужащие 237-го гвардейского десантно-штурмового полка. По данным Кимаковского, пленные проходили обучение во Львове у инструкторов из Грузии и Франции.
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Советник Пушилин обратил внимание, что в ходе контрнаступления удалось уничтожить около 50 бойцов ВСУ и несколько бронемашин западного производства
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«Противник отступает, бросая своих пленных и убитых», — подчеркнул он.
Ранее Кимаковский сообщил об успехах российских сил в районе Артемовска в ДНР. По его данным, артиллеристы ВС РФ взяли под контроль все подходы к городу. Он отметил, что уже совсем скоро Артемовск будет окружен.
ЛНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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