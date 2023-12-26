Спецоперация 26 декабря 2023, 16:37 «Находимся в одном шаге от краха». Украине предрекли потерю выхода к Черному морю Польский политолог Бартосяк: Украина лишится выхода к Черному морю Unsplash

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Россия постепенно добьется больших успехов в конфликте, вплоть до лишения Украины выхода к Черному морю. Об этом заявил польский политолог Яцек Бартосяк изданию Do Rzeczy.

Украина не получает необходимого количества вооружений и у Запада этих боеприпасов тоже нет, подчеркнул специалист.

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«Вместе с тем Москва может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Черное море», — сказал Бартосяк.

Если российская армия продолжит развивать наступление, то не исключены мятежи среди солдат Вооруженных сил Украины и даже отстранение военного командования, отметил политолог.

«Мы находимся в одном шаге от краха украинского государства», — заключил он.

Украина уже не в состоянии нормально функционировать, тогда как в России наблюдается рост экономики, подытожил Бартосяк.

Переход к оборонительной тактике по всей линии соприкосновения не поможет украинской армии остановить наступление ВС РФ, заявили пользователи из США. Американцы усомнились, что рытье окопов поможет украинцам выстоять против российских бойцов.