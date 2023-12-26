26 декабря 2023, 16:37
«Находимся в одном шаге от краха». Украине предрекли потерю выхода к Черному морю
Польский политолог Бартосяк: Украина лишится выхода к Черному морю
Россия постепенно добьется больших успехов в конфликте, вплоть до лишения Украины выхода к Черному морю. Об этом заявил польский политолог Яцек Бартосяк изданию Do Rzeczy.
Украина не получает необходимого количества вооружений и у Запада этих боеприпасов тоже нет, подчеркнул специалист.
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«Вместе с тем Москва может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Черное море», — сказал Бартосяк.
Если российская армия продолжит развивать наступление, то не исключены мятежи среди солдат Вооруженных сил Украины и даже отстранение военного командования, отметил политолог.
«Мы находимся в одном шаге от краха украинского государства», — заключил он.
Украина уже не в состоянии нормально функционировать, тогда как в России наблюдается рост экономики, подытожил Бартосяк.
Переход к оборонительной тактике по всей линии соприкосновения не поможет украинской армии остановить наступление ВС РФ, заявили пользователи из США. Американцы усомнились, что рытье окопов поможет украинцам выстоять против российских бойцов.
Черное море
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Специальная военная операция РФ на Украине
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