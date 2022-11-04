Частичная мобилизация в России: куда отправят служить, сколько человек призвали | 360°

Эксклюзив 04 ноября 2022, 19:01 «Находимся в одной команде». Боец из Подмосковья рассказал о службе с земляками в зоне СВО Боец из Павловского Посада с позывным Алтай рассказал о службе в зоне спецоперации

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Боец из Павловского Посада с позывным Алтай прибыл в зону спецоперации второй раз. Молодой человек рассказал «360», что в ходе первой командировки получил серьезное ранение, но затем восстановился и вновь отправился на защиту Родины.

«Это уже вторая командировка по мобилизации. В первой командировке был добровольцем в составе отряда, в апреле получил серьезное ранение, восстановился. Сейчас вместе с ребятами, делюсь опытом», — рассказал молодой человек.

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По его словам, он служит вместе со своими земляками. В этом плане ему повезло чуть больше остальных, добавил он. Отправиться на фронт его заставило чувство долга.

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«Больше всего задевало, что есть Аллея ангелов, на которой находится достаточно много детей, которых сейчас с нами уже нет. Считаю, что эти дети ни в чем не виноваты», — отметил боец с позывным Алтай. Военнослужащий передал привет родным и близким, а также всем, кто сейчас находится в зоне боевых действий.

Депутат Госдумы Сергей Колунов встретился с родственниками мобилизованных из Солнечногорска бойцов. Парламентарий пообещал решить вопрос со связью, а также выслушал пожелания по поводу благоустройства.