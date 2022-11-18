Спецоперация 18 ноября 2022, 18:45 Награжденный Путиным экипаж катера «Арарат» вывез в безопасные районы 6,7 тысячи херсонцев Советник врио губернатора Малькевич: экипаж катера «Арарат» вывез 6,7 тысячи херсонцев РИА «Новости»

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Экипаж катера «Арарат», награжденные президентом Владимиром Путиным, помогли вывезти с правого берега Херсона 6,7 тысячи человек. Об этом ТАСС рассказал внештатный советник временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

Катер начал переправлять жителей с первых чисел октября и работал так до 11 ноября. В последнее время — прямо с пяти утра.

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В день, когда в Херсон зашли ВСУ, экипаж катера переправил на безопасные территории около 800 человек. По словам советника главы региона, спасенные херсонцы сами попросили, чтобы подвиг моряков отметили.

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Члены экипажа «Арарата» удостоились награды за мужество и самоотверженность при исполнении долга в экстремальных условиях. Капитан Владимир Куценко, групповой механик Олег Березюк и начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко получили орден Мужества, матросу Роману Уварову вручили медаль «За спасение погибавших».