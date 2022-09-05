Спецоперация 05 сентября 2022, 00:07 Поделиться Telegram

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Viber Награду за захват эстонского робота THeMIS на Украине объявили в России ЦАСТ объявил награду за захват эстонского робота THeMIS на Украине РИА «Новости»

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Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил награду за захват эстонского робота THeMIS на Украине. Кому, то передаст роботизированную платформу Минобороны, заплатят один миллион рублей.

«ЦАСТ объявляет о вознаграждении в один миллион рублей любому военнослужащему, или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России», — написал центр в своем Telegram-канале.

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Как пояснили в сообщении, эстонское устройство представляет собой большой технический интерес. Выплату награды уже согласовали с необходимыми структурами. Деньги передадут после осмотра трофея и получения заключения специалистов Минобороны.

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Украинские войска в августе получили первый экземпляр THeMIS. По данным местных СМИ, на Украину планируют доставить еще несколько платформ.

THeMIS является стартовым и «фирменным» продуктом эстонской компании Milrem Robotics. Платформы используют в Германии, Франции, США, Великобритании и некоторых других странах.

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