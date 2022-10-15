Награду за поимку Стрелкова объявили на Украине | 360°

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Награду за поимку Стрелкова объявили на Украине

Украинские националисты предложили награду за поимку экс-министра обороны ДНР Стрелкова

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Бывший руководитель ячейки запрещенной в России националистической группировки «Правый сектор»* в Одессе Сергей Стерненко объявил о награде в 10 тысяч долларов за поимку бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Гиркина, более известного под фамилией Стрелков. Об этом он написал в Twitter.

Стерненко пообещал предоставить вознаграждение из своих личных средств.

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Стрелков в последнее время активно вел личный Telegram-канал и выпускал на YouTube разборы ситуации на фронтах специальной операции.

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В пятницу супруга военного Мирослава Регинская на странице социальной сети «ВКонтакте» опубликовала фотографию с Гиркиным, который  был одет в военную форму.

В августе украинские СМИ распространили информацию, якобы Гиркина задержали в Крыму при попытке попасть в зону спецоперации. Позднее военный опроверг ее, но пообещал все равно отправиться на фронт.

Гиркин занимал пост министра обороны ДНР с мая по август 2014 года, сообщал телеканал «Царьград».

* «Правый сектор» — националистическая экстремистская группировка, запрещена в России.

Россия

Специальная военная операция РФ на Украине

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