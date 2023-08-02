Спецоперация 02 августа 2023, 21:00 Наемники выдали позиции ВСУ поднятым флагом Польши Российские военные уничтожили группу наемников, поднявших флаг Польши на позициях ВСУ РИА «Новости»

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Беспечность поступивших в ВСУ польских наемников сыграла с ними злую шутку. Они выставили на своих позициях в Херсонской области национальный флаг, по которым ВС России нанесли артиллерийский удар. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал командир российского подразделения с позывным Буря.

Он пояснил, что войска противника, среди которых есть наемники из Польши, расположились прямо напротив дислокации его подразделения. В один из дней над позицией ВСУ поднялся польский флаг.

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«Мы сразу их обнаружили, передали координаты артиллеристам. Те быстро отработали. Наблюдательный пункт был уничтожен буквально через час. Флагов там больше не поднимали», — заявил собеседник агентства.

Военный подчеркнул, что вся территория находится под постоянным контролем. Операторы беспилотников внимательно следят за передвижениями противника, а остальные наблюдают, откуда ведется обстрел, и заранее вычисляют, куда может передвинуться боевик.

Буря добавил, что командование ВСУ часто привозит мобилизованных к линии соприкосновения, чтобы провести учебу. Обычно все заканчивается только одним выстрелом и быстрым возвращением в тыл.

Поступившие в ВСУ наемники из Польши не нужны собственной стране. Это следует из заявления пресс-секретаря министра-координатора спецслужб республики Станислава Жарина. Он подчеркнул, что описываемый журналистами Польский добровольческий корпус» не имеет отношения к Вооруженным силам страны или любым польским учреждениям.