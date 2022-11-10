Эксклюзив 10 ноября 2022, 04:56 Наемники на Украине стали заменять ликвидированных бойцов ВСУ, но их ожидает та же судьба Политолог Михайлов: наемники возмущены, что на Украине из них делают пушечное мясо Pxhere

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ВСУ окончательно исчерпали свои силы и пополняют ряды за счет наемников. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов заявил «360», что наемники из западных стран приезжают на Украину не по идеологическим соображениям, а для зарабатывания денег. Однако в последнее время они стали возмущаться, что из них делают пушечное мясо.

Далее — прямая речь.

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Украинская армия исчерпала себя

Я согласен с Кадыровым, что ВСУ исчерпали себя и пополняют ряды за счет наемников. Кто-то может согласиться с этим мнением, кто-то не согласен, но в данном случае действительно регулярные части ВСУ изрядно потрепаны. Они пополнялись за счет мобилизованных, которые в принципе не очень способны вести боевые действия, сзади них часто ставили заградотряды из нацистов. Нацистов также потрепало, их не так много.

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ВСУ пытаются где-нибудь показать успех, потому что западные партнеры ждут побед. Говорят, что на Херсонском направлении им остался единственный шанс, чтобы показать успехи украинской армии.

Боевые действия как способ заработка

Уже давно известно, что на Украине существует огромное количество наемников. Это наемники из Новой Зеландии, Канады, Польши, Германии и других стран мира. Я бы сказал, что часть из них имеет отношение к блоку НАТО — это те наемники, которые из стран, входящих в альянс.

Те же американские наемники всегда участвовали и участвуют в боевых действиях за деньги, те же наемники из стран НАТО однозначно идут в бой за деньги.

С другой стороны, показывали уничтоженных идеологических наемников, которые действительно поддерживали нацистскую идеологию, но я бы сказал так: никто бесплатно на Украине не сражается.

Одни наемники получают огромные деньги для своего профиля — несколько тысяч долларов, — другие участвуют в боях за гораздо меньшие деньги. Как правило, последние — это наемники из бедных стран, которые просто умеют держать в руках автомат и решили попробовать счастье на Украине. Но, в любом случае, их достаточно много.

Хотел бы отметить, что наемники из Польши, это, скорее всего, переодетые бойцы регулярных частей спецназа, инструкторы. Они прямо участвуют в ведении боевых действий.

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Не раз проскальзывала информация, что очень много инструкторов — наемников из Великобритании. Это откровенно враждебная страна, она готовила против нас не один крупный террористический акт, который исполняли украинские военные.

Источник получения денег

Использование наемников, конечно, говорит о больших потерях ВСУ, но, опять же, это говорит о том, что против нас выступает весь так называемый цивилизованный Запад. Ведь если бы там жестко работали законы, которые не допускают наемничества <…>, то не было бы такого потока наемников.

Многие западные фонды выделяют деньги для этих наемников, для Украины, которая платит наемникам. Но так как Украина - это недогосударство, на мой взгляд, деньги американским, канадским наемникам платят не на Украине, а напрямую им на счета средства поступают из каких-то негосударственных фондов, как США, так и Канады. Польские наемники тоже наверняка получают деньги [за участие в вооруженном конфликте на Украине] из других источников.

Я думаю, что вряд ли большая часть наемников имеет какие-либо иные мотивы, кроме как зарабатывание денег. Диких гусей достаточно много по всему миру. Насколько я понимаю, есть и принципиальные люди среди наемников, которые принимают участие в вооруженном конфликте уже по запросу государства, объединяются в официальные структуры, иностранный легион. По сути, иностранный французский легион не участвует в боевых действиях на Украине. Это официальное подразделение Франции, хотя оно состоит из наемников фактически со всего мира.

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На долго ли их хватит?

На Украине среди наемников не так много идеологических нацистов. Их уже многих и выбили, как в том же Мариуполе, как под Донецком, и сейчас продолжают выбивать. В основном это люди, которые привыкли жить боевыми действиями - таких людей действительно много во всех странах мира - и которые по-другому не могут зарабатывать, вот здесь они выбрали свой путь. Англоязычные, польские наемники и так далее. Они же не пришли добровольцами в российскую армию, соответственно, эти люди плохо относятся к России. Они воспитаны в таком отношении, для них убивать русских — это нормально. Да в принципе, для них наверняка убивать не только русских, но и всех — нормально. Это люди, которые не погнушаются за увеличение выплат убивать детей, стариков, и так далее.

Я знаю, что многие наемники даже бегут уже с Украины, на их место приходят другие. Насколько я понимаю, раньше были одни суммы выплат, а с ужесточением боевых действий стали другие суммы, и конечно, в данном случае достаточно большое количество людей, имеющих боевой опыт, соглашаются на то, чтобы пойти на участие в боевых действиях за Украину.

Думаю, что в последнее время, и аналитики говорят так же, в среде наемников не утихают разговоры о том, что их сделали пушечным мясом на Украине.

Мы уже видели, как наемники вступают в перестрелку с регулярными частями украинских войск. Те же польские наемники вообще не считаются с мнением украинских командиров. Такое отношение проскальзывает среди наемников других стран.

Хотел бы отметить, что НАТО официально не участвует, но, если говорить о наемничестве, оно способствует проникновению массы наемников на Украину. В данном случае слова Кадырова о том, что за счет наемников украинские подразделения хоть как-то держатся — я подтверждаю. Вопрос — надолго ли их хватит?