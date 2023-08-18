Спецоперация 18 августа 2023, 15:02 Наемники из США назвали потери ВСУ огромными ABC News: американские наемники рассказали об огромных потерях ВСУ РИА «Новости»

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Потери украинских войск в ходе контрнаступления оказались тяжелыми. на это указали бывшие американские солдаты, заключившие контракты с подразделением спецназа ВСУ, телеканалу ABC News.

Бывший солдат из Техаса с позывным Танго отметил, что потери подразделения составом в десятки человек составили 85%.

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Военнослужащий заметил, что перед их группой поставили задачу взять под контроль село на окраине Донецка. Среди боевиков 40% в итоге получили настолько тяжелые ранения, что их эффективность в бою попросту сошла на нет.

Другой американский солдат, ветеран армии США, назвал сопротивление российских войск отлично организованным. ВС России, отметил он, сражались очень профессионально.

Только за один день, по словам наемников, ВСУ потеряли три танка Leopard. экипажам техники просто приказали двигаться вперед — на мины.