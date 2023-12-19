Спецоперация 19 декабря 2023, 09:05 Наемники из Грузии и Польши все больше стали появляться в зоне СВО Офицер Марочко: рост числа наемников из Грузии и Польши зафиксировали в зоне СВО РИА «Новости»

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В зоне проведения спецоперации заметен рост наемников из Грузии и Польши, которые сражаются на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, в подразделениях ВСУ наблюдается серьезный некомплект. Поэтому, помимо мобилизации в республике, украинское командование рекрутирует иностранцев. Их численность в составе ВСУ за последнее время серьезно сократилась. Однако до сих пор идут новые поступления.

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«В зоне проведения СВО наемников из разных стран фиксируют с самого начала операции, однако география постоянно менялась. На данный момент отмечается рост грузинских и польских наемников», — подчеркнул Марочко.

Он добавил, что за последние несколько недель в подконтрольные украинским боевикам Днепропетровск, Харьков, Славянск, Краматорск, Константиновку прибыли около 30-50 наемников.

Мобилизация на Украине продолжается. Недавно из деревень призвали группу из 20 человек. Среди них было пожилой мужчина. Ему не разрешили взять с собой на передовую вставную челюсть.