Спецоперация 05 февраля 2023, 10:00 Наемники из Дании появились в зоне СВО на Украине Посол России Барбин сообщил о наемниках из Дании в зоне спецоперации на Украине РИА «Новости»

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Наемники из Дании появились в зоне специальной операции, они принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил российский посол в Копенгагене Владимир Барбин.

«Посольство Украины свободно вербует их в Дании, а правительство никак этому не препятствует. Хотя статусу дипломатического представительства такая деятельность противоречит», — сообщил он.

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Глава Росгвардии Виктор Золотов сообщал ранее, что в зоне спецоперации увеличилось число наемников из европейских стран. По его словам, они имеют боевой опыт участия в международных конфликтах и поэтому хорошо обучены.

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Военный эксперт Алексей Леонков рассказывал, что Польша планирует отправить на Украину около 40 тысяч наемников, прикрывшись гуманитарной миссией. По его мнению, эта страна разрабатывает планы по интервенции в западную часть Украины.

Ранее Госдепартамент США сообщил о гибели американского наемника, воевавшего на стороне ВСУ при обороне Артемовска.