СМИ сообщили о ликвидации датского наемника на Украине

Выступавшего на стороне боевиков 25-летнего датчанина убили на Украине. Об этом сообщила газета Jyllands-Posten со ссылкой на заявление украинского посольства в Копенгагене, куда обратилась семья погибшего.

Дипломаты заявили, что родственники попросили помочь с транспортировкой тела убитого домой. Министерство обороны Украины и МИД Дании не подтвердили убийство молодого человека.

По предварительным данным, он уехал на Украину в начале марта, обратившись в посольство страны. Неизвестно, как и при каких обстоятельствах мужчина погиб. Издание отметило, что если факт участия датчанина в боевых действиях подтвердится, то он станет первым гражданином этой европейской страны, который присоединился к украинским боевикам.

Как отметила газета «Известия», украинская сторона переложила на власти Дании ответственность за транспортировку тела погибшего.

Накануне стало известно, что на Украине погиб 22-летний американец, завербованный частной военной компанией, Вилли Джозеф Кансел. Его тело также пока не обнаружили. Президент США Джозеф Байден заявил, что у боевика остался маленький ребенок.