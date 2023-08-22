Спецоперация 22 августа 2023, 07:35 Наемник из США перед смертью оставил отцу таинственное послание Daily Mail: наемник из США перед смертью сообщил отцу о своей опасной миссии Unsplash

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Наемник из Соединенных Штатов Джефф Джонс, сражавшийся на стороне ВСУ, перед смертью заявил отцу, что идет на важное задание, и пообещал раскрыть подробности позже. Однако через несколько часов его уже не было в живых. Об этом написало издание Daily Mail.

Говард Джонс сообщил журналистам, что 48-летний сын поддерживал с ним связь, но периодически пропадал. В день гибели он отправил сообщение о том, что вызвался выполнить миссию, которую «все остальные группы боялись выполнять».

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«Он сказал, что расскажет нам, когда вернется», — добавил отец наемника.

Он отметил, что прислал сыну ответ, но тот не отреагировал. А в этот же день семья получила известие о смерти мужчины.

Джефф Джонс погиб в районе Артемовска 31 июля в результате минометного удара.

Ранее американские наемники рассказали о тяжелых потерях ВСУ в ходе контрнаступления. Потери одного из подразделений, в которое входили десятки человек, достигли 85%. При этом наемники признали, что российские силы отлично организовали оборону.