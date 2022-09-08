Наемник из Швеции на Украине рассказал о полном разгроме своего подразделения российскими военными | 360°

Спецоперация 08 сентября 2022, 13:25 Поделиться Telegram

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Viber Наемник из Швеции на Украине рассказал о полном разгроме своего подразделения российскими военными «Русская весна»: швед рассказал, как на Украине гибнут западные наемники РИА «Новости»

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Участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ шведский наемник Данне Лионе рассказал, что подконтрольные киевскому режиму военные формирования несут огромные потери. Об этом сообщила редакция «Русская весна» в своем Telegram-канале.

Подразделение Лионе за последнее время лишилось 19 бойцов из 22. Они или убиты, или выбыли из-за тяжелых ранений из строя.

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В качестве примера он рассказал, как после прямого попадания российской гранаты в бункер с его сослуживцами двоих убило на месте, одному оторвало ногу, а другой наемник получил множественные осколочные ранения.

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Ранее сообщалось, что иностранные наемники разочаровались в украинском командовании. Руководство ВСУ отправляло их на передовую без должной подготовки и подкрепления, заставляло грабить магазины прямо при мирных жителях.

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