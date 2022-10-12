Наемник Дейн Партридж из США погиб на Украине | 360°

Спецоперация 12 октября 2022, 08:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Наемник Дейн Партридж из США погиб на Украине «Военкоры русской весны»: американский наемник Дейн Партридж погиб на Украине

Читать 360tv в

Американец Дейн Партридж с позывным «Птица» скончался на Украине, куда прибыл весной 2022 года в качестве наемника. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Военнослужащий из США оказался на Украине 27 апреля. Он получил серьезную черепно-мозговую травму от осколков неделю назад в Северодонецке (ЛНР). Состояние было настолько серьезным, что врачи решили ввести мужчину в кому. Однако через какое-то время его мозг умер, и Партриджа отключили от систем жизнеобеспечения 3 октября. Известно, что наемник был родом из штата Айдахо.

Реклама

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в начале октября заявил, что более половины бойцов, представляющих Украину на Луганском направлении, являются иностранными наемниками.

Реклама

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал 9 октября, что ВС РФ поразили места временной дислокации наемников иностранного легиона и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины.

13 0 0 0 0 0