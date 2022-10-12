Наемник Дейн Партридж из США погиб на Украине | 360°

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Наемник Дейн Партридж из США погиб на Украине

«Военкоры русской весны»: американский наемник Дейн Партридж погиб на Украине

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Американец Дейн Партридж с позывным «Птица» скончался на Украине, куда прибыл весной 2022 года в качестве наемника. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Военнослужащий из США оказался на Украине 27 апреля. Он получил серьезную черепно-мозговую травму от осколков неделю назад в Северодонецке (ЛНР). Состояние было настолько серьезным, что врачи решили ввести мужчину в кому. Однако через какое-то время его мозг умер, и Партриджа отключили от систем жизнеобеспечения 3 октября. Известно, что наемник был родом из штата Айдахо.

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Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в начале октября заявил, что более половины бойцов, представляющих Украину на Луганском направлении, являются иностранными наемниками.

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Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал 9 октября, что ВС РФ поразили места временной дислокации наемников иностранного легиона и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины.

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