В Одессе после запрета на преподавание русского языка и литературы в школах начали появляться пророссийские граффити. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«„Одесса — это Россия“. Такие граффити стали появляться во дворах Одессы после полного запрета на преподавание русского языка», — написал он, тут же опубликовав несколько фото надписей.

О том, что в школах Одесской области начиная с нового учебного года перестанут изучать русский язык и литературу, стало известно накануне. Учебники по этим предметам уже изъяли из учебных заведений.

Директор департамента образования и науки администрации региона Александр Лончак заявил, что на уроках литературы школьники вместо русских классиков станут изучать произведения авторов других стран.