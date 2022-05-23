Надписи «дети» и «мины» и пробитые крыши. Как выглядит освобожденный Мариуполь

Мариуполь, который полностью перешел под контроль ВС РФ, начал постепенно возвращаться к мирной жизни. Многие дома в городе разрушены, а улицы устланы осколками и частями боеприпасов. Стены и заборы пестрят предупреждениями: где-то — о минах, в других местах — о детях. Кадры с места показал корреспондент «360».

Каким-то домам повезло больше, чем другим, — они частично или практически полностью уцелели. Но зияющих пустыми оконными проемами зданий все равно немало, как и выбитых витрин, провалившихся крыш и обугленных подъездов.

Жители Мариуполя передвигаются по городу, хоть и с осторожностью, но свободно. Кто-то предпочитает ходить пешком, другие выбирают велосипед. Люди выстраиваются очереди за гуманитарной помощью.

Глава администрации освобожденного города Константин Иващенко отмечал, что в Мариуполе разрушено до 15% жилых домов. И это предварительные данные. Обстановка, по его словам, спокойная.

На территории завода «Азовсталь», которую 20 мая полностью освободили от украинских националистов, начали работы по разминированию. Специалисты уже обезвредили свыше 100 взрывоопасных предметов.

Расчищают и мариупольские пляжи. На побережье, где шли ожесточенные бои, осталось немало неразорвавшихся снарядов.