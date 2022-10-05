Эксклюзив 05 октября 2022, 14:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Надо идти Родину защищать». Житель Подмосковья — о планах после получения повестки Житель Подмосковья получил повестку и заявил о готовности защищать Россию

Читать 360tv в

Россиянам не следует бояться получать повестки и идти в военкоматы. Отстаивать честь страны должны те, кто имеет боевой опыт, заявил мобилизованный россиянин в беседе с «360».

Житель Подмосковья пришел в военкомат, так как в начале недели получил повестку. Ранее мужчина уже проходил военную службу в Чеченской Республике. Он признался, что имеет боевой опыт.

Реклама

«Настроение прекрасное, чего страшиться-то? Дети выросли, что дома делать? Надо идти Родину защищать. Служить должны те, кто умеют. Те, у кого есть боевой опыт, они и должны, а не пацаны, которые ничего не знают. Это моя точка зрения», — отметил он.

Реклама

Семья и близкие россиянина, по его словам, в полной мере еще не осознали произошедшего.

«Сын — молодец. Сказал: „Папа, ты у меня герой“», — добавил житель Подмосковья.

Ранее другой житель Московской области самостоятельно пришел на призывной пункт. Он уверен в необходимости защищать страну и отстаивать традиционные ценности. По его словам, Родина находится не на бумаге, а в сердце.

0 0 0 0 0 0