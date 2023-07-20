20 июля 2023, 11:28
Надежные минные поля помешали ВСУ устроить прорыв. Отставной офицер НАТО — о провале контрнаступления
Офицер НАТО Атламазоглу: контрнаступление ВСУ разбилось о российские линии обороны
Российские войска хорошо подготовились и оказали Вооруженным силам Украины упорное сопротивление. Контрнаступление провалилось из-за минных полей и укрепленных линий обороны, заявил в статье 19FortyFive отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.
«Спустя почти два месяца после начала операции украинские военные все еще ищут прорыв, который мог бы помочь положить конец конфликту. Прогресс по-прежнему идет медленно, поскольку российские военные оказывают решительное сопротивление», — заявил он.
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Ожесточенные бои устроили вдоль всей линии обороны. Ставрос Атламазоглу отметил — несмотря на то, что в контрнаступление пошли украинские войска, на некоторых участках российские бойцы взяли инициативу в свои руки и, наоборот, продвинулись вперед. Например, так произошло западней участка Кременная — Сватово.
По словам офицера, кампанию развернули на двух направлениях — Запорожском и Херсонском. Российские военные удержали свои оборонительные рубежи, ВСУ не смогли осуществить планы. Ставрос Атламазоглу заявил, что обширные минные поля и поддерживающие укрепления стали основной причиной отсутствия успехов.
Киевский режим, планируя контрнаступление, делал ставку на БМП Bradley и танки Leopard, сообщила газета The Washington Post. Однако западная военная техника не смогла преодолеть российские минные поля.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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