Спецоперация 27 января 2024, 14:47 «Надежды сегодня нет». Украине сообщили о критическом положении ВСУ Польский генерал Коморницкий указал на критическое положение ВСУ и Запада Ministry of Defense of Ukraine

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Украинская армия оказалась в критическом положении, и ситуация становится все хуже. Об этом изданию Onet заявил польский генерал Леон Коморницкий.

По его мнению, ВСУ не хватает бойцов, а Украина оказалась в сложной ситуации. Он добавил, что украинское руководство поставило в критическое положение не только свою страну, но и Запад.

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«Ситуация критическая, украинская армия находится в критическом положении, а тем самым и Запад. Именно так необходимо это оценивать», — указал Коморницкий.

Он отметил, что западные страны тоже несут ответственность за ситуацию на Украине, поэтому им не следует считать, что они «чувствуют себя комфортно».

«Надежды сегодня нет, хотя ее быть и не должно, но на самом деле ситуация плохая, людей не хватает», — заключил генерал.

Ранее обозреватель Responsible Statecraft Коннор Эчолс предположил, что Украина приближается к переломному моменту. Он напомнил о дефиците вооружения в ВСУ и неспособности Запада продолжить финансирование страны.