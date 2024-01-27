27 января 2024, 14:47
«Надежды сегодня нет». Украине сообщили о критическом положении ВСУ
Польский генерал Коморницкий указал на критическое положение ВСУ и Запада
Украинская армия оказалась в критическом положении, и ситуация становится все хуже. Об этом изданию Onet заявил польский генерал Леон Коморницкий.
По его мнению, ВСУ не хватает бойцов, а Украина оказалась в сложной ситуации. Он добавил, что украинское руководство поставило в критическое положение не только свою страну, но и Запад.
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«Ситуация критическая, украинская армия находится в критическом положении, а тем самым и Запад. Именно так необходимо это оценивать», — указал Коморницкий.
Он отметил, что западные страны тоже несут ответственность за ситуацию на Украине, поэтому им не следует считать, что они «чувствуют себя комфортно».
«Надежды сегодня нет, хотя ее быть и не должно, но на самом деле ситуация плохая, людей не хватает», — заключил генерал.
Ранее обозреватель Responsible Statecraft Коннор Эчолс предположил, что Украина приближается к переломному моменту. Он напомнил о дефиците вооружения в ВСУ и неспособности Запада продолжить финансирование страны.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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