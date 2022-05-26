МИД РФ назвал оправданным установление контроля над Запорожской АЭС

Установление российскими вооруженными силами контроля над Запорожской АЭС является оправданной мерой, так как удалось предотвратить возможную утечку радиоактивных материалов. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба дипведомства.

«Взятие под контроль ЗАЭС оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных и ядерных материалов на ядерном объекте», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что, несмотря на контроль со стороны ВС РФ, полное управление объектом продолжает осуществлять украинская сторона.

«Российские военные обеспечивают охрану ядерного объекта», — сказала она.

Дипломат добавила, что хранящиеся на ЗАЭС материалы вряд ли пригодны для создания ядерного оружия, поскольку плутоний из отработанного ядерного топлива можно выделить лишь с помощью существующего у нескольких стран в мире дорогостоящего оборудования.

Утром 26 мая генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АСЭ хранятся тонны обогащенного урана и плутония.

Захарова усомнилась в словах Гросси, сказав, что эта информация требует обязательного уточнения.