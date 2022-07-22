Над Украиной пролетели «Ласточки». Российские дроны научили выслеживать и уничтожать противника

В спецоперации на Украине применили новейший легкий ударный дрон «Ласточка». Он способен не только обнаружить неприятеля, но и вести по нему огонь. Специалисты уверены, что управлять боевым БПЛА может даже гражданский оператор. Однако эффективность беспилотников падает, если рядом работает ПВО противника.

Россия применила новые дроны «Ласточка»

Российские военные начали применять на Украине новейший отечественный легкий беспилотный летательный аппарат «Ласточка». Это легкий ударный дрон, который может сбрасывать на врага малокалиберные боеприпасы. Во время боев БПЛА нанесли огневое поражение живой силе противника и уничтожили несколько бронированных целей украинских вооруженных сил.

Впервые «Ласточки» показали публике летом 2021 года на подмосковном полигоне Алабино. Дроны, которые тогда еще проходили опытную эксплуатацию, пролетели в сомкнутом боевом порядке вместе с такими же «стажерами» «Орлан-10» и уже испытанными беспилотниками «Элерон-3» и «Орлан-10», рассказали на сайте Минобороны России.

В сентябре 2021 года «Ласточки» участвовали в российско-белорусских стратегических учениях «Запад» на полигоне Мулино. Действуя в связке с беспилотниками «Орлан-10» и «Иноходец», дроны применили управляемые мины «Грани» с лазерной головкой самонаведения, сообщила «Звезда». Также известно, что БПЛА запускают с помощью катапульты, а малогабаритные боеприпасы размещают под его фюзеляжем, писал «Толк».

Источник фото: Минобороны России

Ранее в украинской прессе появились сообщения, что на территории страны был якобы сбит один из российских беспилотных летательных аппаратов. Авторы настаивали, что это дрон «Ласточка». Также утверждалось, что БПЛА собран исключительно из иностранных комплектующих. Но, как обычно, официальных подтверждений этому с украинской стороны не последовало.

«Ласточка» похожа на «Жаворонка»

Точной информации о «Ласточках» в открытых источниках нет, но, судя по фото, российский дрон имеет сходство с израильским беспилотником «Жаворонок» (Skylark) от компании Silver Arrow. У Skylark-I также есть ручной запуск, пятикилограммовый аппарат может находиться в воздухе порядка полутора часов.

Всего существует четыре основных модификации «Жаворонков», последняя модификация способна поднять до 10 килограммов полезной нагрузки. Дрон запускается с катапульты и может проводить в полетах до шести часов. БПЛА Skylark использовались в секторе Газа, на границе с Ливаном и в Сирии. Беспилотники покупали Австралия, Хорватия, Франция, Грузия, Нидерланды и Канада.

Источник фото: wikimedia.org

Дроны эффективны без ПВО

Доцент кафедры 602 Московского авиационного института, кандидат технических наук Дмитрий Дьяконов в разговоре с «360» пояснил, что, в принципе, «Ласточка» ничем не отличается от других беспилотников, начиная от аппаратов в полторы тонны и заканчивая теми, что весят несколько десятков граммов. Различия начинаются, когда возникают вопросы, чем уничтожить противника, как и где летать.

«Дроны классифицируются по целям, задачам и по боевому применению. Главная задача БПЛА „Ласточка“ — найти и уничтожить. Многое зависит от боевой нагрузки. Для такого класса беспилотников есть две концепции. В первом случае им делают специальные боевые средства, у которых ограниченная масса именно для небольшого размера летательных аппаратов. Второй вариант — применять уже имеющееся вооружение», — рассказал Дьяконов.

Источник фото: twitter

Управлять беспилотником могут не только военные, но и гражданские операторы, считает Дьяконов. Так, на первом Международном авиационно-космическом салоне конструкторское бюро «Радуга» представило тренажер по наведению высокоточной ракеты Х-29 с телевизионной головкой наведения с двумя режимами, один из которых позволял видеть, куда летит боеголовка, и управлять ею.

«Одна из задач в этом тренажере была попасть ракетой в большой самолет, скрытый за ангаром. После пяти минут тренировок, разобравшись, где лево, где право, все желающие легко попадали в этот самый самолет. Конечно, в боевой обстановке все обстоит иначе, но если у человека мозги заточены на такие компьютерные игрушки, он может легко управлять подобными дронами», — отметил Дьяконов.

Он также уточнил, что дроны эффективно работают только там, где нет современных ПВО. Как только появляются многоуровневые эшелонированные системы противовоздушной обороны, беспилотник сможет совершить не больше нескольких вылетов — их очень легко сбить.