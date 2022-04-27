Российские вооруженные силы в ходе специальной операции на Украине своими мужественными и решительными действиями предотвратили глобальный конфликт, который мог разгореться на территории РФ. Об этом на встрече с членами Совета законодателей в среду заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая нависла над родиной. Своей мужественностью и героизмом они упредили конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но по чужим сценариям», — заявил он.

Президент отметил, что в настоящее время на Украину прибывает все больше иностранных наемников, которые вступают в ряды ВСУ.

«Министерство обороны скоро представит часть задержанных из их числа», — рассказал Путин.

Ранее российский лидер сообщил, что у страны появилось оружие, которым можно похвастаться.