Российские системы ПВО сработали над Херсоном

Российские системы противовоздушной обороны четыре раза сработали в небе над Херсоном в воскресенье. Об этом написал ТАСС.

По данным источника, в небе отчетливо видны следы срабатывания российских оборонных систем. Также в центре Херсона виден дым.

Официального заявления от российского Министерства обороны или местных властей пока не поступало.

Ранее в Херсоне задержали группу украинских националистов, который намеревались совершить террористический акт против сотрудников военно-гражданской администрации региона.

Они сообщили, что хотели заминировать автомобиль и подорвать возле здания ВГА. При этом националисты признались, что понимали вероятный ущерб мирному населению.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что националисты не оправдают ожидания своих западных спонсоров.