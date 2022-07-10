Российские системы ПВО сработали над Херсоном
ТАСС: системы ПВО России четыре раза сработали в небе над Херсоном
Российские системы противовоздушной обороны четыре раза сработали в небе над Херсоном в воскресенье. Об этом написал ТАСС.
По данным источника, в небе отчетливо видны следы срабатывания российских оборонных систем. Также в центре Херсона виден дым.
Официального заявления от российского Министерства обороны или местных властей пока не поступало.
Ранее в Херсоне задержали группу украинских националистов, который намеревались совершить террористический акт против сотрудников военно-гражданской администрации региона.
Они сообщили, что хотели заминировать автомобиль и подорвать возле здания ВГА. При этом националисты признались, что понимали вероятный ущерб мирному населению.
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что националисты не оправдают ожидания своих западных спонсоров.