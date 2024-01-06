Спецоперация 06 января 2024, 16:43 Начало штурма Авдеевки попало на видео Уходящие на штурм Авдеевки российские солдаты попали на видео

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Появилось видео начала штурма российскими силами города Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Кадры опубликовал Telegram-канал «Донецкий стрингер».

В ролике тяжелая военная техника направлялась в сторону Авдеевки, запись вели с беспилотного летательного аппарата.

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Ночью в пятницу, 5 января, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил о начале штурма Авдеевки по всем направлениям. По информации авторов публикации, ВС России сконцентрировали на этом участке большое количество личного состава и военной техники.

Назначенный киевским режимом глава городской военной администрации Виталий Барабаш жаловался, что после активной артиллерийской подготовки российские военные начали штурмовать Авдеевский отрезок по 20 направлениям.

Военный эксперт Олег Глазунов отмечал, что после освобождения населенного пункта перед российскими войсками откроется маневр для освобождения всей территории ДНР.