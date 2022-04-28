Начало посевной под Мариуполем показали на видео

Посевная кампания началась на сельскохозяйственных полях под Мариуполем после освобождения региона от националистических формирований. Об этом сообщило РИА «Новости».

Организацию посевных работ взяла под свой контроль администрация Донецкой Народной Республики.

После освобождения от нацистов в город постепенно возвращается привычная мирная жизнь, возобновляют работу магазины, на дорогах появилось значительно больше людей и автомобилей.

Мирные жители Мариуполя собрались на праздничную службу в пасхальную ночь.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин пообещал заново отстроить Мариуполь, чтобы он стал еще лучше, чем был прежде.

Город сильно пострадал после обстрелов со стороны националистов, которые размещали орудия во дворах жилых домов и в социальных объектах.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин сообщал, что ведомство планирует помочь ДНР в восстановлении Мариуполя.