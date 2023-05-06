Спецоперация 06 мая 2023, 09:44 Начальники СИЗО в Киеве и Харькове попали под уголовное дело в России за пытки пленных Глава СК Бастрыкин: начальники СИЗО в Харькове и Киеве попали под уголовное дело за пытки РИА «Новости»

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Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении начальников СИЗО в Киеве и Харькове за пытки российских военнопленных. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью РИА «Новости».

Дела расследуются по статье о применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте (356 УК РФ).

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Один из солдат, попавший в плен в сентябре, рассказал, что его связали скотчем и увезли в машине в неизвестном направлении. В итоге он попал в крематорий в Харькове и около 10 дней провел там в контейнерах. Потом его увезли в киевский СИЗО, где солдата не раз избивали сотрудники СБУ.

Другой российский военный, попавший в плен в феврале этого года и оказавшийся в СИЗО Харькова, сообщил, счто его также систематически били и заставляли вставать на колени.

Также Бастрыкин рассказал, что обвинение в преступлениях в Донбассе заочно предъявили двум украинским генералам: экс-командующему силами «антитеррористической операции» Михаилу Забродскому и бывшему командующему «операцией объединенных сил» Сергею Наеву.