Начальника управления СБУ по Кировоградской области нашли мертвым

Глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Кировоградской области Александр Наконечный найден мертвым. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Глава УСБУ по Кировоградской области Александр Наконечный найден мертвым», — написал советник главы МВД Украины в своем Telegram-канале со ссылкой на местных депутатов.

По предварительным данным, основная версия случившегося — самоубийство. Тело Наконечного обнаружила его супруга в собственной квартире.

Наконечный получил проникающее огнестрельное ранение, уточняет ТАСС.

Наконечный занимал должность начальника управления СБУ по Кировоградской области с января 2021 года.

Ранее агента СБУ с позывным Арчи задержали в Краснодаре. Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. В ФСБ установили, что он собирал информацию для передачи Службе безопасности Украины. Также известно, что россиянин сам установил контакт с представителями СБ Украины, а задания спецслужб этой страны выполнял за денежное вознаграждение.

В конце мая российские силовики раскрыли шпионскую сеть украинских спецслужб в Telegram.