Начальник СИЗО в Херсоне призвал коллег продолжить работу

Сотрудники, обеспечивающие порядок и безопасность в тюрьмах и следственных изоляторах на территории Херсонской области, должны продолжить исполнять свои трудовые обязанности. Об этом РИА «Новости» сообщил исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Херсона Игорь Гуряков.

Он призвал не поддаваться влиянию кураторов из СБУ.

«Если мы отпустим заключенных, то в Херсоне наступит хаос. Будут изнасилования, разбои и грабежи. Прошу всех не покидать рабочие места», — заявил офицер.

Гуряков сообщил, что обратился к правоохранительным органам РФ за помощью, поскольку из личного состава сотрудников осталась всего треть.

«Этого мало, мы попросили российских военных помочь в усилении контроля внутри учреждения и по периметру», — рассказал он.

Ранее стало известно, что в СИЗО в Херсоне заключенные предприняли попытку бунта, но его удалось подавить благодаря содействию ВС РФ.