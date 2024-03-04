04 марта 2024, 00:43
Начальник разведки «Эспаньолы» Слава Выходной погиб в зоне СВО
Начальник разведки бригады «Эспаньола» Слава Выходной погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил в Telegram-канале корреспондент RT Иван Полянский.
«Сегодня в зоне СВО погиб начальник разведки бригады „Эспаньола“ Слава Выходной. Обстоятельства выясняются», — отметил он.
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По словам Полянского, накануне он общался с начальником разведки в рамках спецрепортажа, который рассказал ему о потере.
В официальной группе «Эспаньола» во «ВКонтакте» сообщили, что Выходной погиб при выполнении боевого задания. Сослуживцы отметили в некрологе, что он был «настоящим русским человеком, и всегда этим гордился».
Ранее в Севастополе скончался полковник Магомедали Магомеджанов, занимавшего в зоне спецоперации должность замкомандующего 18-й армией. Полковник умер от полученных в ходе боев ранений. Его похоронили в Дагестане.
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