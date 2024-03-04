Спецоперация 04 марта 2024, 00:43 Начальник разведки «Эспаньолы» Слава Выходной погиб в зоне СВО РИА «Новости»

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Начальник разведки бригады «Эспаньола» Слава Выходной погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил в Telegram-канале корреспондент RT Иван Полянский.

«Сегодня в зоне СВО погиб начальник разведки бригады „Эспаньола“ Слава Выходной. Обстоятельства выясняются», — отметил он.

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По словам Полянского, накануне он общался с начальником разведки в рамках спецрепортажа, который рассказал ему о потере.

В официальной группе «Эспаньола» во «ВКонтакте» сообщили, что Выходной погиб при выполнении боевого задания. Сослуживцы отметили в некрологе, что он был «настоящим русским человеком, и всегда этим гордился».

Ранее в Севастополе скончался полковник Магомедали Магомеджанов, занимавшего в зоне спецоперации должность замкомандующего 18-й армией. Полковник умер от полученных в ходе боев ранений. Его похоронили в Дагестане.