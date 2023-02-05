Спецоперация 05 февраля 2023, 13:08 Набранные из числа мобилизованных снайперы отразили атаку наемников в зоне СВО Российские снайперы отбили атаку группы иностранных наемников в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Атаку группы наемников успешно отразили российские снайперы из числа мобилизованных. Подробности боя в беседе с РИА «Новости» сообщил командир взвода.

Военный рассказал, что два дня назад получил приказ усилить позиции и не допустить штурма стратегически важной высоты со стороны противника. Когда взвод прибыл на место, то начал работать по перешедшим в атаку боевикам.

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«Пошла группа, началась стрельба, передал координаты и, соответственно, получил команду работать. Группа пять, потом еще пять», — рассказал снайпер с позывным Борон.

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Он добавил, что противник вел стрельбу из гранатомета и крупнокалиберного пулемета под прикрытием танка.

Снайперы со своих позиций не допустили продвижения противника. По версии командира взвода, высоту атаковали наемники. Он пояснил, что это были подготовленные люди с не русской и не украинской речью.