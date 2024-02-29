Спецоперация 29 февраля 2024, 08:34 Наблюдательный пункт ВСУ с разведчиками уничтожили под Соледаром Российские артиллеристы уничтожили в ДНР наблюдательный пункт ВСУ с разведчиками РИА «Новости»

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ВСУ под Соледаром лишились наблюдательного пункта с разведчиками. Удар по объекту нанесли артиллеристы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, сообщило РИА «Новости».

«Работа была по наблюдательному пункту противника, откуда он вел непосредственно разведку», — рассказал агентству артиллерист с позывным Ураган.

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По его словам, ночью бойцы засекли излучение тепловизора, после чего артиллеристам пришла огневая задача, и они успешно поразили цель, используя буксируемое орудие 2Б16 «Нона-К» 120-миллиметрового калибра.

«Этим самым отрезали „глаза“ им на определенном участке», — подчеркнул собеседник агентства.

Теперь, продолжил Ураган, российская пехота может совершать передвижения более безопасно, а противник будет обладать меньшим количеством какой-либо информации об этом.