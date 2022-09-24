Наблюдатель из Белоруссии рассказал о референдуме жителей Донбасса в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 24 сентября 2022, 16:01 Поделиться Telegram

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Viber Наблюдатель из Белоруссии рассказал о референдуме жителей Донбасса в Подмосковье Наблюдатель из Белоруссии оценил ход референдума

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С 23 по 27 сентября проходят референдумы по присоединению Донецкой и Луганской народных республик, а также зачищенных от ВСУ территориях Херсонской и Запорожской областей Украины к России. Наблюдатель из Белоруссии Дмитрий Семченко поделился с «360» впечатлениями от организации голосования.

Он отметил, что на избирательных участках достаточно много его коллег.

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«Состав наблюдателей очень широкий. О проведении референдумов объявили только позавчера, и уже на следующий день многие из нас прибыли для проверки голосования с двумя пересадками», — описал Семченко.

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По его словам, наблюдатели разместились в гостиницах.

Также он отметил широкий национальный состав избирателей.

«Люди были из Португалии, Аргентины, США, Канады», — описал Семченко.

Он сказал, что проведение референдумов вызвало большой резонанс.

В период голосования за будущую территориальную принадлежность ДНР, ЛНР, а также подконтрольных России Херсонской и Запорожской областей избирательные участки открыты и в Подмосковье. Их организовали для удобства беженцев. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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