Наблюдатели из Бразилии, Египта и Нидерландов прибыли в ЛНР на референдум | 360°

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Наблюдатели из Бразилии, Египта и Нидерландов прибыли в ЛНР на референдум

ЦИК ЛНР: в Донбасс продолжают приезжать международные наблюдатели

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Пять международных наблюдателей из Бразилии, Египта и Нидерландов прибыли в Луганскую Народную Республику на референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в республиканском ЦИК.

Сообщается, что они уже аккредитованы и в ближайшее время отправятся на избирательные участки.

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«Наблюдатели из Нидерландов, Египта и Бразилии прибыли в Луганск и в ближайшее время отправятся на избирательные участки», — рассказал избирком.

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Среди международных наблюдателей в Донбассе присутствуют граждане Германии, Словакии, Белоруссии, Камеруна и прочих стран.

По информации ВЦИОМ, вхождение Запорожской и Херсонской областей в состав России поддерживают почти 90% жителей. В ЛНР и ДНР цифры еще выше — там о признании республик российскими субъектами высказались по 97% респондентов.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

Египет

Бразилия

ЛНР

Нидерланды

Признание ДНР и ЛНР

Референдум в ЛНР 2022

Референдумы о присоединении к России

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