Наблюдатель из Нидерландов рассказал о судебном преследовании на родине из-за референдума | 360°

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Наблюдатель из Нидерландов рассказал о судебном преследовании на родине из-за референдума

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Независимый журналист Сонья ван ден Енде рассказала, что не может вернуться домой в Нидерланды из-за уголовного преследования в связи с ее позицией по Донбассу. Об этом сообщил ТАСС.

Ее также внесли в список преступного украинского сайта «Миротворец». Девушка прибыла в Луганскую Народную Республику на референдум о вхождении республики в состав Российской Федерации вместе с другими международными наблюдателями.

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«Я прибыла в Россию, когда началась специальная военная операция, и посетила Донбасс. И мне сказали, что дома меня ждет уголовное преследование и судебный процесс. Возможно, меня ждет более трех лет тюрьмы», — рассказала наблюдатель.

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По словам журналистки, она не возвращается на родину, поскольку «опасается возможных последствий».

По информации ВЦИОМ, вхождение Запорожской и Херсонской областей в состав России поддерживают почти 90% жителей. В ЛНР и ДНР цифры еще выше — там о признании республик российскими субъектами высказались по 97% респондентов.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

Суд

Донбасс

ЛНР

Нидерланды

Признание ДНР и ЛНР

Специальная военная операция РФ на Украине

Референдум

Референдум в ЛНР 2022

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