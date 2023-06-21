21 июня 2023, 15:49
«Наблюдаем затишье». Путин — о контрнаступлении ВСУ
Президент России Путин сообщил о серьезных потерях ВСУ в контрнаступлении
Украинские военные несут большие и серьезные потери в личном составе и технике в ходе контрнаступления в зоне специальной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Противник несет серьезные потери, на данный момент наблюдаем затишье», — рассказал Путин о ходе контрнаступления украинской армии.
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Глава государства отметил, что с момента начала контрнаступления ВСУ российские войска уничтожили 678 бронированных машин и 245 танков в ходе боев.
«Судя по всему, ВСУ занимаются восстановление своей боеспособности. Они опасаются новых потерь, потому что это грозит им утратой боеспособности в целом», — добавил он.
Путин отметил, что среди ликвидированной техники у украинской армии есть множество иностранных образцов, которые «горят за милую душу».
Ранее Путин сказал, что у боевиков ВСУ нет никаких шансов в бою с российскими солдатами.
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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