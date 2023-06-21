Важное 21 июня 2023, 15:49 «Наблюдаем затишье». Путин — о контрнаступлении ВСУ Президент России Путин сообщил о серьезных потерях ВСУ в контрнаступлении РИА «Новости»

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Украинские военные несут большие и серьезные потери в личном составе и технике в ходе контрнаступления в зоне специальной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Противник несет серьезные потери, на данный момент наблюдаем затишье», — рассказал Путин о ходе контрнаступления украинской армии.

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Глава государства отметил, что с момента начала контрнаступления ВСУ российские войска уничтожили 678 бронированных машин и 245 танков в ходе боев.

«Судя по всему, ВСУ занимаются восстановление своей боеспособности. Они опасаются новых потерь, потому что это грозит им утратой боеспособности в целом», — добавил он.

Путин отметил, что среди ликвидированной техники у украинской армии есть множество иностранных образцов, которые «горят за милую душу».

Ранее Путин сказал, что у боевиков ВСУ нет никаких шансов в бою с российскими солдатами.