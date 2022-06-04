Военнослужащих России наградили за героизм в зоне спецоперации на Украине

Начальник штаба центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Михаил Теплинский наградил военнослужащих, которые проявили себя в ходе спецоперации России на Украине. Об этом сообщили в Telegram-канале Минбороны.

Также Теплинский обратился с речью к участникам церемонии награждения.

«На вас равняются все остальные. Вы делаете качество выполнения задач. Спасибо вам за вашу работу», — сказал он.

Представители ведомства сообщили, что военнослужащие получили от Теплинского знаки отличия нескольких видов. Среди них — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, «Суворова», «Жукова».

Основными целями спецоперации на Украине российские власти называют денацификацию и демилитаризацию региона. 3 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что определенные цели кампании уже выполнены. Его слова процитировали на сайте «Газеты.Ru». Также Песков подчеркнул, что спецоперация призвана защитить население ДНР и ЛНР. Союзные войска принимают меры» в этом направлении и продолжат свою работу.