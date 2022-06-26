Шойгу проинспектировал ход спецоперации на Украине. Видео

Министр обороны Сергей Шойгу лично проинспектировал российскую группировку войск, принимающую участие в спецоперации на Украине. Помимо этого, он наградил военнослужащих, которые отличились в ходе выполнения боевых задач.

В командных пунктах министру представили доклады командующих по обстановке на основных операционных направлениях. Шойгу также обратил особое внимание на организацию обеспечения боевых действий и создание в пунктах временной дислокации необходимых бытовых условий для российских военных, сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и ордена Мужества военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность в ходе спецоперации.

Накануне подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск под командованием генерала армии Суровикина полностью освободили города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино.

«Таким образом, сорвана попытка противника превратить промышленную зону северодонецкого предприятия „Азот“ в упорный очаг сопротивления сорвана», — подчеркнули в Минобороны.

После освобождением Северодонецка и Боровского вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль.