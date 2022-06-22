Группировка Victory поддержала российскую пехоту на Украине с воздуха

Асы армейской авиации — группировки Victory — продолжили поддерживать наступающую пехоту ВС России на изюмо-славянском направлении с воздуха. Видео с военными вертолетами появилось в Telegram-канале Fighterbomber.

На кадрах видно, как вертолеты готовят к полету, а также запечатлен сам полет.

Минобороны РФ 22 июня заявило, что за прошедшие сутки удалось уничтожить около 500 украинских боевиков.

«Противник несет значительные потери. 21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшимися в цехах Николаевского судостроительного завода „Океан“», — сказано в сообщении ведомства.

Также во время ежедневного брифинга министерства стало известно, что военные батальона 57-й украинской мотопехотной бригады потеряли более 60% личного состава. Они оборонялись в районе населенных пунктов Горское, Врубовка, Подлесное в ЛНР. Уточняется, что военнослужащие отказались выполнять приказ командования и самостоятельно оставили занимаемые позиции.