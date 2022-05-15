Журналисты узнали о трех британских офицерах на территории «Азовстали»

В числе заблокированных на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе боевиков националистического батальона находятся не менее трех британских офицеров, ранее воевавших в Афганистане. Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на источники в военных кругах.

Собеседник уточнил, что двое — это бывшие пехотные капралы, а третий — военный медик, который сейчас помогает раненым.

Эту информацию журналистам подтвердил еще один бывший британский военный, который служил в международном украинском батальоне, но после ранения уехал во Львов для лечения.

«Все трое парней служили в британской армии. Двое точно прошли Афганистан», — заявил он.

Военный подчеркнул, что еще до начала военной операции вместе с оставшимися на заводе он планировал присоединиться к украинским войскам в Донбассе, но его друзей отправили на юг, где приписали к полку «Азов»*.

«С нами была еще пара канадцев. О них я ничего не слышал до марта. Потом получил сообщение, что они находятся на заводе в Мариуполе. Еще мне сказали, что там есть еще один британец. Он участвует в боевых действиях на Украине с 2014 года», — добавил военный.

Директор по обороне и безопасности аналитического центра Civitas Роберт Кларк отметил, что в украинской армии аналогов звания капрала нет. Это офицеры младшего состава, которые проходят обучение командованием взводами и очень хорошо умеют организовывать оборону, прикрывая все уязвимые места.

С предложением эвакуировать оставшихся на «Азовстали» мирных жителей и украинских боевиков накануне выступил представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он заявил что страна готова предоставить судно, чтобы забрать их из порта Бердянска и увезти в Стамбул.

*«Азов» — запрещенная в России националистическая военная организация.