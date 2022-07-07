Минобороны РФ назвало потери ВСУ на Соледарском направлении

Потери украинской армии на Соледарском направлении составили 2,5 тысячи человек. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Помимо этого, Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили взвод 152 мм гаубиц «Гиацинт-Б» районе населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики, три украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районе Дзержинска и четыре артиллерийские батареи в районе Северска.

Кроме того, отечественные силы ПВО за сутки сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Грушевка, Малые Проходы, Питомник, Бражковка, Дибровное, Новоплатовка, Норцовка и Изюм Харьковской области, а также Зеленый Гай и Надеждовка Николаевской области.

Средства ПВО перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня в ДНР, Харьковской и Николаевской области, а также перехвачены шесть украинских баллистических ракет «Точка-У» в Харьковской и Херсонской области.