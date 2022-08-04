Вызывающие повышенную агрессию наркотики нашли на позициях ВСУ

Российские военные обнаружили на позициях украинских военных медицинские препараты наркотического действия. Побочным эффектом от употребления этих веществ являются повышенная агрессия и жестокость. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он пояснил, что речь идет о препаратах-опиоидах и веществах эфедринового ряда. Некоторые из них применялись в качестве заместительной терапии при лечении наркотической зависимости.

Источник фото: Минобороны России

«В фашистской Германии во время Второй мировой войны, особенно в период с 1943 по 1945 год, выдавались военнослужащим таблетки первитина, производного амфетамина, с целью снижения психоэмоциональной нагрузки в первую очередь в войсках СС. Данный препарат массово применялся также американскими военнослужащими в ходе корейской и вьетнамской войн», — заявил Кириллов.

Представитель Минобороны подчеркнул, что побочным эффектом похожих препаратов становилась не только зависимость, но и повышенная агрессия. Это может объяснить проявление жестокости украинских боевиков по отношению к мирному населению и обстрел гражданских объектов в Донбассе.

Кириллов подчеркнул, что сейчас специалисты изучают биологические пробы сдавшихся в плен украинских военных для поиска признаков употребления подобных веществ. Следы наркотиков в органах и тканях сохраняются до полугода.

Результаты исследований передадут российским следователям для дополнительных доказательств по уголовным делам о военных преступлениях киевского режима.