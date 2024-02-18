Спецоперация 18 февраля 2024, 16:21 На подготовку к зачистке Авдеевки ушло несколько часов Российским войскам понадобилось несколько часов, чтобы начать зачистку Авдеевки РИА «Новости»

Читать 360tv в

После освобождения Авдеевки российским военным понадобилось несколько часов, чтобы начать полную зачистку города от оставшихся в нем групп украинских националистов. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, первые доклады о беспорядочном отступлении националистов появились еще утром в субботу, 17 февраля.

Реклама

«Они начали оставлять боевые позиции и массово убегать. Российским военным еще несколько часов потребовалось, чтобы начать зачистку оставшихся групп ВСУ в Авдеевке», — рассказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что командование вооруженных сил доложило президенту о ходе освобождения Авдеевки трижды. Последний доклад Путин получил уже после обеда, когда город полностью перешел под контроль ВС России.

Минобороны сообщило, что после освобождения Авдеевки российские силы продвинулись почти на девять километров.