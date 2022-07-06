Американских командиров призвали учиться на опыте русских

Американский военный аналитик Скотт Риттер призвал командиров США поучиться на опыте русских. По его словам, российские войска ничего не сможет остановить при выполнении спецоперации.

«Командиры батальонов, которые русские сейчас имеют, являются лучшими из всех, которых когда-либо видел мир. Эти ребята творят чудеса! И американским командирам батальонов не мешало бы изучить, что они делают. Русские выигрывают, и ничто не может случиться, что способно остановить их. Ничто!» — заявил Риттер.

Ролик с его выступлением опубликовал Telegram-канал «Пул № 3». Как отметил аналитик, проблемой для России может стать рост цен. По его мнению, это может поменять правила игры. Также Риттер высказался о значении спецоперации для российской стороны и позиции американских властей.

«Русские проводят спецоперацию, чтобы наказать убивавших русских на Донбассе. Но наш министр обороны говорит, что цель США — обескровить Россию. И если ты русский, ты думаешь: „Ладно, парни! Мы вас услышали!“» — заключил эксперт.

Российские войска продолжать освобождать территории от украинских националистов. Ранее Минобороны показало уничтожение двух американских пусковых установок HIMARS.