Россиянам рассказали о влиянии дрейфующих в Черном море мин на курортный сезон

Сорванные штормом украинские мины продолжают дрейфовать в Черном море. Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные ФСБ России, речь идет о 420 снарядах. О влиянии плавающих боеприпасов на предстоящий курортный сезон рассказал старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников.

Ученый заявил, что из-за ряда факторов основные течения Черного моря идут по часовой стрелке. Проходя города Крыма и мыс Тарханкут, поток уходит на запад, в сторону Одессы, откуда отправится в Турцию.

«Думаю, что большую часть понесет из Одесской области мимо Молдавии, Румынии, Болгарии и принесет в Турцию. Скорее всего, вынесет через Босфор», — заявил Сапожников.

По словам ученого, риски появления мин в районах Краснодарского края и Крыма есть, но для этого снарядам надо совершить полный круг, на что может уйти до восьми месяцев. Но даже несмотря на эту низкую вероятность, спасателям черноморского побережья нужно внимательно следить за акваторией.

В пресс-службе МЧС Крыма сообщили, что перед началом курортного сезона дно всех пляжей осмотрели водолазы на предмет опасных предметов. Они же провели очистку дна. Сейчас на месте проводят проверку сотрудники пожарной безопасности.

Мины в Черное море попали из-за действий украинских военных. Они выставили снаряды в акватории и закрепили их якорями. Но разбушевавшийся шторм унес боеприпасы в открытую воду, где они начали дрейфовать.

Как рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, несколько мин нашли в проливе Босфор, а также в районе морской границы Турции и Болгарии. Его заявление подтвердил турецкий министр обороны Хулуси Акар, который подчеркнул, что точное количество дрейфующих мин пока установить не удалось.